دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية أصبح دائما

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن تركيا جعلت وقف إطلاق النار في شمال سوريا دائما مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية ردا على عمليتها العسكرية.

واستغل ترامب كلمة ألقاها بالبيت الأبيض حيث كان محاطا بمايك بنس نائب الرئيس ومايك بومبيو وزير الخارجية ليعلن عن تغيير المسار في السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قائلا إن هذه المنطقة شهدت سقوط قتلى كثيرين جدا من الجنود الأمريكيين.

وقال ترامب "أبلغت حكومة تركيا إدارتي في وقت سابق هذا الصباح بأنها ستوقف حملتها وهجومها في سوريا وستجعل وقف إطلاق النار دائما".

وأضاف "لكننا ندرك جميعا أن تعريف كلمة دائم في ذلك الجزء من العالم أمر محل شكوك‭‭‭ ‬‬‬إلى حد ما".

وقال ترامب إنه أصدر تعليمات لوزير الخزانة ستيفن منوتشين برفع العقوبات التي فرضت على تركيا ردا على تحركاتها ضد الأكراد في شمال شرق سوريا "ما لم يحدث شيء لا نرضى به".

Advertisements

وتابع أن الولايات المتحدة "ستترك لآخرين مهمة القتال على هذه الرمال الشاسعة المخضبة بالدماء".

وقال "كم عدد الأمريكيين الذين يتعين سقوطهم قتلى في الشرق الأوسط في خضم هذه الصراعات الطائفية والقبلية القديمة؟".

وأضاف "أنا ملتزم بانتهاج مسار مختلف .. مسار يقود إلى النصر لأمريكا".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)