شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بفرض ضرائب على تجارة "السوشيال ميديا" لحفظ حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن السوشيال الميديا أصبحت أشبه بمتجر كبير يحتوى على كل شىء يريده أى شخص من ملابس وأدوات منزلية وإلكترونية، وتحت عبارات تسويقية جاذبة، واتجه المواطنون إلى الاعتماد على التجارة الإلكترونية كحل، وبديل لضيق الوقت، وتوفير تكلفة المواصلات والبحث عن كل ما هو جديد.

وأضاف بركات، في بيان له اليوم، أنه رغم كون التجارة الإلكترونية أوفر بكثير لأى تاجر من العمل فى المحال بالأسواق، فإن المشكلة في عدم وجود قانون يحمى كلاً من المستهلك من سوء المنتج أو عدم التزام بمعايير الجودة، وكذلك عدم وجود قانون يحمى التاجر من عدم التزام العملاء، مؤكدًا أن هناك شركات وتجارًا زادت أرباحهم بشكل كبير جدًا، من خلال التجارة الإلكترونية، وذلك في ظل عدم وجود رقابة، موضحًا أن مواقع السوشيال ميديا أصبحت مكانًا للترويج للسلع الغذائية، ومنتجات التجميل دون رقابة.

وأشار بركات، إلي أن تنفيذ التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات يمثل أهمية كبيرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، موضحًا أن ذلك متبعًا في العديد من دول العالم.

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وتابع: "إننا بحاجة إلى وضع نظام آخر للضرائب على المنشورات بهدف التجارة وليس الإعلانات الممولة الخاصة بالشركات الكبرى فقط، تماشيًا مع توجه الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية، تمثل 20% من سوق التجارة في مصر، بينما وصلت عالميًا إلى 25%، موضحًا أن نسبة أربحاها وصلت إلى المليارات في مصر".

وأكد ضرورة وضع قواعد وقوانين من قبل الحكومة، تلزم الطرفين، البائع والمشتري، لإحكام الرقابة، وتوعية المستهلك بأهمية التأكد من صلاحية المنتجات وجودتها قبل الشراء، وخاصة مع إعلان منتجات مخالفة للحقيقة، وانتشار عمليات «النصب والغش» سواء من شركات التوصيل أو أصحاب المنتجات.