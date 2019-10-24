شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بدوى النويشى يحصل على موافقة إدراج مدرستى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن إحلال وتجديد جزئى لمدرستى الشهيد سعيد سلامة الإعدادية المشتركة، ومدرسة الميمون الغربية الابتدائية، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

وأكد النويشى، أنه تم الانتهاء من دراسة الإحلال الجزئى للمدرستين، وإدراجهما بالخطة التنفيذية للهيئة، وجارى تجهيز مستندات الطرح، لاستيعاب الكثافة.

جدير بالذكر أن النائب بدوى النويشى، قد تقدم بطلب للواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن إحلال وتجديد جزئى بإنشاء مبانى جديدة بدلا من المبانى القديمة الصادر لها قرار إزالة بمدرستى الشهيد سعيد سلامة الإعدادية المشتركة رقم تعريفى 2203424، ومدرسة الميمون الغربية الإبتدائية رقم تعريفى 2203562، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، وذلك لاستيعاب الكثافة الطلابية.

Advertisements