أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا، في بنك البركة إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية، قرشا واحدا، في بنك قناة السويس إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.