ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.04% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14132 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.53% إلى مستوى 14126 نقطة.

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