"على مراحل".. مدبولي يناقش مخطط تنفيذ مستشفى "٥٠٠ ٥٠٠" لعلاج الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي؛ لمناقشة مخطط تنفيذ مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ لعلاج الأورام.

وعرض وزير التعليم العالي مراحل التنفيذ المقترحة للمشروع الضخم، والذي يسهم في توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع الجمهورية، مشددًا على مراعاة تنفيذ المشروع على مراحل؛ للإسراع في توفير خدمات العلاج اللازم لشريحة كبيرة من المرضى، على تُستكمل باقي مراحل المشروع تباعًا، وفقًا لما يتوافر من موارد مالية.

Advertisements

وحسب بيان، اليوم الخميس، أضاف وزير التعليم العالي، أن المشروع يعتمد في الجزء الأكبر من تمويله على أموال المتبرعين، موجهًا الشكر لكل الأفراد والجهات التي تتبرع من أجل إتمام المشروع الوطني الكبير.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ لتضاف إلى الصروح الطبية القائمة لعلاج السرطان، مؤكدًا المساندة الكاملة من جانب الحكومة للجهود الجارية لبدء إنشاء المستشفى، وفقًا لمراحل التنفيذ المقرر الاتفاق عليها.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية وضع نظام إدارة فعال لتشغيل المستشفى بعد إنشائه، لأن نظام الإدارة المحترف والفعال يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية.