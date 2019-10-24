مصرع موظف وإصابة 3 عمال في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى موظف مصرعه، وأصيب 3 عمال بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة جهينة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مصنع الأسمنت دائرة المركز.

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تبين من تحريات الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز جهينة أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "طلعت.ر" 56 عامًا موظف ويقيم دائرة مركز المنشأة اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة، "مصطفى.ا" 40 عامًا، عامل، "عبد اللطيف.م" 65 عامًا، عامل، و"محروس. ا" 60 عامًا، عامل.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.