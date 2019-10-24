السلطة الفلسطينية تدعم مصر في أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، الخميس، عن تأييدها ودعمها لموقف مصر في أزمة سد النهضة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تدعم موقف مصر "الداعي لضرورة انتهاج أطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والانصاف كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة".

وأكدت الوزارة "وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر رئيساً وحكومةً وشعباً في حسن إدارتها لهذه الأزمة، وحل الخلافات بشأنها بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار بعيداً عن الخيارات العسكرية، وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان".