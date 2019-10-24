أمطار رعدية ورياح شديدة على الغربية.. والمحافظة تعلن "الطوارئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
شهدت محافظة الغربية اليوم الخميس، استمرار حالة الطقس السيئ لليوم الثاني على التوالي، وهطول أمطار رعدية ورياح شديدة على كافة مدن المحافظة.
ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ، وانتشار الدوريات المرورية على الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية.
وبادرت الأجهزة المعنية في المدن والأحياء والمراكز بشفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع وذلك تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.
وأعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبًا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.
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