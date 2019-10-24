منعوا كارثة.. المهندسون العسكريون ينقذون جسر المحسمة بالإسماعيلية من الانهيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
نجحت عناصر المهندسين العسكريين بالجيش الثاني الميداني في إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية من الانهيار، والذي يفصل بين مياه الصرف ومياه الشرب ما كان سيؤدي إلى اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب ووقوع كارثة صحية بمدينة الإسماعيلية؛ فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومواجهة الأزمات.
وحسب بيان اليوم الخميس، وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة توجهت عناصر المهندسين العسكريين بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الري إلى مكان الانهيار، ودفعت بعدد من المعدات الميكانيكية والمهندسين والفنيين للسيطرة عليه وترميم الجسر بإجمالي 250 مترًا مكعبًا من المواد الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة النهائية له.
وقدم أبناء محافظة الإسماعيلية الشكر للقوات المسلحة ومساهمتها الفعالة في استعادة كفاءة الجسر في سرعة وإتقان، مؤكدين أن القوات المسلحة تقف دائما بجوار الشعب أثناء الأزمات.
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