بوتين: السيسي لعب دورًا مهمًا في الإعداد لمنتدى سوتشي كرئيس للاتحاد الأفريقي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا/ أفريقيا) كرئيس للاتحاد الافريقي.

وقدم الرئيس الروسي - خلال كلمة في الجلسة العامة الأولي للقمة (الروسية/الأفريقية) - التحية للرئيس السيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وافريقيا.

وبدأت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني

بمنتدي (روسيا/أفريقيا)، اليوم الخميس، برئاسة مشتركة للرئيس الروسي فلاديمير بويتن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي.وقال الرئيس الروسي:"اجتمع ممثلو كل الدول الأفريقية 54 وأهم المنظمات الإقليمية وهي حقيقة أول قمة في هذا النطاق، لافتا إلى أن هناك رغبة في تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الابعاد".وشدد الرئيس الروسي على أن الرئيس السيسي لعب دورا هاما في إعداد منتدى (روسيا/أفريقيا) كونه الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، كان متواجدا معنا طوال العملية التمهيدية، لافتا إلى أن الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، واتشرف أن "اترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي اليوم".وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا تربطها مع أفريقيا علاقات ودية فكان بلدنا يدعم بشكل متتابع الحركة القومية التحررية للشعوب الأفريقية وأسهمت في نهوض الدول الافريقية وتطوير اقتصادها وتأسيس القوات المسلحة لها.