أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد

نشرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أول تصريح لفيصل بن فرحان الذي نوه فيه برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030ـ.
وجه وزير الخارجية السعودي الجديد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود، ووولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.
كما وجه شكره وتقديره لسلفه إبراهيم العساف، وأعرب فيصل بن فرحان عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود، أمس الأربعاء، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، بدلًا من إبراهيم العساف.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
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