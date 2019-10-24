رئيس البرلمان العراقي يزور روسيا قريبًا

كشف السفير الروسي لدى العراق، مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان العراقي، محمد الهلبوسي، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وقال السفير ماكسيموف: "من المقرر أن يزور رئيس مجلس النواب العراقي، محمد حلبوسي، روسيا في نهاية شهر أكتوبر الجاري".
وأضاف ماكسيموف، قائلا: "يجري العمل على إجراءاتصالات على مستوى رؤساء اللجان البرلمانية وكذلك الأحزاب السياسية بين البلدين للتحضير للزيارة".
كما أشار الدبلوماسي إلى أن "المشاورات الدورية بين السلطات التشريعية في البلدين جارية على قدم وساق بين موسكو وبغداد".
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