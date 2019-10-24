النائب العام السوداني يبحث تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية الدولية

بحث النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، بمقر النيابة العامة، مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكان تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

أكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عددًا من المواضيع ذات الصلة

بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.

شدد صالح محمود على أن الطرفين اتفقا على أن الوقت غير

ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

فيما يتعلق بمشروع تعديل القوانين اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.