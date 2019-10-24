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السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي

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 أفاد مراسل "روسيا اليوم" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف يلتقي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة روسيا ـ أفريقيا.

 وانطلقت قمة روسيا - أفريقيا الأربعاء

في مدينة سوتشي.

وانطلقت بمدينة سوتشى الروسية، الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي وأعمال قمة روسيا ـ أفريقيا، التي تعقد للمرة الأولى،

برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 وأكد الرئيس بوتين خلال القمة أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، كما شدد على تصميم موسكو على تعزيز وجودها في أفريقيا.

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