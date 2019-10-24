كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جرحى بانفجار سيارة مفخخة بريف الرقة شمالي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إعلام النظام السوري، اليوم الخميس، وقوع إصابات بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة الشمالي، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقد انفجرت سيارة مفخخة، فى مدينة الطبقة بريف الرقة الغربى السورى، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر طبى فى مدينة الطبقة السورية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إنه "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، فى انفجار سيارة مفخخة فى شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة"، وأضاف أن "عددا من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية فى المنطقة".

وفي سياق آخر، انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة تقل عناصر شرطة في محافظة أضنة جنوبي تركيا.

وقال المحافظ محمود دميرتاش، لوكالة الأناضول، إن الانفجار نجم عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر"، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.

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وأوضح أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، مضيفا أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.

وأدلى المسؤول التركي بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير.

ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.

وشهدت تركيا سلسة من الهجمات في 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.