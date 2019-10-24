كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الياباني يوجه رسالة مصيرية إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك يون، اليوم الخميس، على أهمية التعاون بشأن كوريا الشمالية وقضايا أخرى، والسعي إلى إعادة بناء العلاقات وسط خلاف مرير حول التاريخ والتجارة.

لكن كانت هناك علامة ضئيلة على إحراز تقدم حقيقي، وأكد "آبي" مجددًا، أن كوريا الجنوبية ستحتاج إلى الوفاء بوعودها لتحسين العلاقات بين حليفي واشنطن الآسيويين.

وتدهورت العلاقات بين طوكيو وسول إلى أدنى مستوياتها منذ عقود منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي بعض الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الذين أُجبروا على العمل في مناجمهم ومصانعهم وقت الحرب.

وتصف اليابان، التي تقول، إن المسألة قد تمت تسويتها بموجب معاهدة العام 1965، القرار بأنه انتهاك للقانون الدولي، وقد امتد الخلاف إلى مسائل تجارية وأمنية.

حضر نحو 100 صحفي في بداية المحادثات في طوكيو، وهو أعلى اجتماع بين الجانبين منذ اندلاع النزاع. بدأ الاجتماع بمصافحة ولكن بدون ابتسامات.

وحث "آبي"، سول على الوفاء بوعودها - في إشارة إلى معاهدة العام 1965 - من أجل استعادة العلاقات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

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وكرر أيضًا موقف طوكيو من أن قرار محكمة كوريا الجنوبية ألغى بشكل أساسي أساس العلاقات الثنائية، حسبما صرح متحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي عقب المحادثات.

ونُقل عن "آبي" أنه قال لـ "لي": "إن دولتينا جارتان مهمتان لبعضهما البعض، والبقاء على اتصال مع كوريا الشمالية، والعلاقات الثنائية وعلاقاتنا مع الولايات المتحدة مهمة للغاية".

وأضاف "آبي": "العلاقات حاليًا في حالة خطيرة ولكن لا ينبغي تركها على هذا النحو. إذا تمكنت كوريا الجنوبية من الوفاء بالوعود الثنائية، فقد تكون هذه فرصة للعودة إلى علاقة صحية".

وكما نقل البيان عن "لي" قوله، إنه: "يشاركه الرأي القائل بأن الحوار مهم، بينما بيان مواز من وزارة خارجية كوريا الجنوبية. لا يجب ترك العلاقات في حالتها الحالية الصعبة".

وفقا لبيان سول، في إشارة إلى أن الفجوات لا تزال واسعة، قال لي لـ "آبي": "لقد احترمت كوريا الجنوبية أيضًا معاهدة عام 1965 الخاصة بالعلاقات والمطالبات والامتثال لها، وستواصل القيام بذلك".

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن "لي"، الذي كان في طوكيو لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو هذا الأسبوع، قام بتسليم آبي رسالة شخصية من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - والتي دعا فيها مون إلى محاولات لحل القضايا الثنائية المعلقة.