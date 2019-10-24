كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أدلة تفضح جرائم العدوان التركي على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر عدد من الفيديوهات التي تظهر فصائل مدعومة من تركيا، وهي تهدد بذبح الرؤوس أو تنكل بالجثث.

جثة مقاتلة كردية

ورصد شريط مصور جديد لأحد تلك الفصائل وعناصره ينكلون بجثة مقاتلة كردية، حيث ظهر أحد مقاتلي "فيلق المجد" المدعوم من تركيا وهو يفاخر بقتل عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقًا لقناة العربية، أن المقاتل الذي ظهر في الشريط المصور قال: جثث الخنازير تحت أقدام مجاهدي فيلق المجد".

ثم ظهر بعد ذلك في الشريط المصور جثة لإحدى مقاتلات وحدات حماية المرأة الكردية، تتعرض للدعس والتمثيل بها على أيدي مقاتلي فيلق المجد، بينما يردد المقاتل الأول هتافات "الله أكبر"، مبتسماً وضاحكاً أثناء التمثيل بالجثة.

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ارتكاب القوات التركية جرائم حرب

يذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا كان أعلن، الأربعاء، أن قوات أميركية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

وقال جيمس جيفري خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي" من تركيا لكن هناك تقارير عن "وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب".

وأضاف أن مسؤولين أميركيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية. كما قال إن مسؤولين أميركيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.