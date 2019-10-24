كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تدعو وسائل الإعلام الأفريقية لتعزيز شبكة المكاتب في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الروسية وسائل الإعلام الأفريقية لتوسيع شبكة مكاتبها في جميع أنحاء روسيا وتكثيف التعاون مع الزملاء الروس، حسبما ذكر نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالوزارة، أرتيوم كوزين.

وقال "كوزين"، خلال المنتدى الروسي-الإفريقي في مدينة سوتشي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن نحو 300 مكتب إعلامي من 60 دولة، حيث عمل 80 مراسلاً و 400 من الموظفين التقنيين، حصلوا على اعتماد للعمل في روسيا. علاوة على ذلك، يزور الكثير من المراسلين روسيا سنويًا. لا يزال هناك ثلاثة ضباط فقط من وسائل الإعلام الإفريقية العاملة حاليًا في روسيا.

وأضاف "كوزين": "هذا المستوى المتواضع من التمثيل الإعلامي الإفريقي لا يعكس مستوى علاقاتنا النامية بشكل ديناميكي. ندعو جميع الأطراف المهتمة إلى فتح مكاتب مراسلة وتعزيز التعاون الإعلامي مع روسيا".

وأوضح "كوزين"، أن وكالة روسية سيغودنيا الروسية للمعلومات الروسية ووكالات "سبوتنيك" و"تاس" وشبكة VGTRK، من بين وسائل الإعلام الأخرى، كانت ممثلة في القارة الأفريقية. كما حدد المسؤول خططًا لتوسيع الوجود الإعلامي الروسي هناك.

كما أشار المسؤول إلى دعم موسكو لإقامة اتصالات مباشرة بين أبرز وسائل الإعلام الروسية والإفريقية لتطوير الحوار المهني وتبادل الخبرات والمعلومات الموثوقة حول ما يحدث في روسيا والدول الأفريقية.

Advertisements

بدأت القمة ومنتدى الأعمال الأول من نوعه بين روسيا وإفريقيا، الذي ترأسه رئيسا روسيا ومصر، يوم الأربعاء.

يتم تمثيل أكثر من 40 دولة أفريقية برؤساء دول أو حكومات في القمة، بينما أرسلت 11 دولة أخرى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.

ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العشرات من قادة الدول الأفريقية لحضور القمة الروسية الأفريقية الأولى على الإطلاق، مما يعكس دفعة موسكو الجديدة لتوسيع نفوذها في القارة.

التقى بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يبدأ الزعيمان اجتماعًا اقتصاديًا مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. يحضر القمة التي تستمر يومين قادة 43 من 54 دولة في القارة، مع الدول الأخرى التي يمثلها كبار المسؤولين.

وقال بوتين في حديثه في اجتماع اليوم الأربعاء إن التجارة السنوية لروسيا مع الدول الأفريقية تضاعفت في السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 20 مليار دولار. وأشار إلى أنه "من الواضح أنه لا يكفي"، مضيفًا أن تجارة روسيا مع مصر تمثل حوالي 40٪.

وقال إن روسيا ترغب في توسيع التجارة وتقديم تكنولوجياتها للدول الأفريقية.