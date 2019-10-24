11 مليارا لصالح حسن الدرهم

ربح الملياردير المغربي، حسن الدرهم، معركته القضائية ضد الفرنسي Pierrick Puech، بانتزاعه حكما قضائيا يخوله الحصول على تعويض بقيمة 11 مليار سنتيم، من ورثة المدعى عليه الفرنسي.
فقد أصدرت، أول أمس الاثنين، محكمة الاستئناف بأكادير، قرارا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد ورثة المدعى عليه الفرنسي الجنسية، الجزائري الأصل، بأدائهم لفائدة شريكهم، رجل الأعمال حسن الدرهم، تعويضا إجماليا يفوق 11 مليار سنتيم، والتي يتهم الشريك الفرنسي باختلاسها.
وكان الدرهم قد لاحق شريكه في مجموعة «أكروديب»، متهما إياه باختلاس أموال الشركة، فيما كان الشريك الفرنسي قد استنجد بسفارة بلاده في الرباط للإفلات من المحاكمة.
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