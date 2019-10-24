القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصلت بلدية أم الفحم إلى اتفاق مع سائقي الجرارات في المدينة حول أزمة مكب النفايات الصلبة.
وجرى خلال جلسة عقدت بين الطرفين أمس، الأربعاء، الاتفاق على أن يتم إعادة فتح مكب النفايات في مجمع عين الزيتونة بشكل مؤقت، إلى حين بناء الجدران الواقية المحيطة بمنطقة المكب وفتحه من جديد وحل المشكلة بشكل دائم.
وشارك في الجلسة، نائب رئيس بلدية أم الفحم ورئيس قسم تحسين وجه البلدة، المحامي علي عدنان بركات، ورئيس قسم الصحة في البلدية، د. محمد أبو حفيظة.
وناقش المجتمعون في الجلسة أزمة مكب النفايات الصلبة في مجمع عين الزيتونة، خاصة أن أصحاب الجرارات عانوا، مؤخرا، من عدم إيجاد مكب لهذه النفايات في أعقاب قرار إغلاق مجمع عين الزيتونة من قبل وزارة حماية البيئة.
وأعربت بلدية أم الفحم، خلال الجلسة، عن تفهمها لمطلب أصحاب الجرارات في ظل الظرف الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أم الفحم: فتح مكب النفايات الصلبة مؤقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.