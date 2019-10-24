أم الفحم: فتح مكب النفايات الصلبة مؤقتا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصلت بلدية أم الفحم إلى اتفاق مع سائقي الجرارات في المدينة حول أزمة مكب النفايات الصلبة.

وجرى خلال جلسة عقدت بين الطرفين أمس، الأربعاء، الاتفاق على أن يتم إعادة فتح مكب النفايات في مجمع عين الزيتونة بشكل مؤقت، إلى حين بناء الجدران الواقية المحيطة بمنطقة المكب وفتحه من جديد وحل المشكلة بشكل دائم.

وشارك في الجلسة، نائب رئيس بلدية أم الفحم ورئيس قسم تحسين وجه البلدة، المحامي علي عدنان بركات، ورئيس قسم الصحة في البلدية، د. محمد أبو حفيظة.

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وناقش المجتمعون في الجلسة أزمة مكب النفايات الصلبة في مجمع عين الزيتونة، خاصة أن أصحاب الجرارات عانوا، مؤخرا، من عدم إيجاد مكب لهذه النفايات في أعقاب قرار إغلاق مجمع عين الزيتونة من قبل وزارة حماية البيئة.

وأعربت بلدية أم الفحم، خلال الجلسة، عن تفهمها لمطلب أصحاب الجرارات في ظل الظرف الحالي.