اللد: دعوة لمعسكر عمل تطوعي لصيانة المقدسات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت اللجنة الشعبية وقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة، ومنتدى شباب الصحوة الإسلامية ولجنة الأمناء، أهالي مدينة اللد ومنطقة الساحل، للمشاركة في معسكر عمل تطوعي تحت عنوان "معسكر الرباط لحماية المقدسات والمقامات الإسلامية في مدينة اللد"، وذلك يوم السبت الموافق 23.11.2019.

وأصدرت الهيئات اللداوية بيانا مشتركا قالت فيه إنه "لا يخفى على أحد ما تتعرض له مدينة اللد من عبث في هويتها العربية الأصيلة ومحاولة طمسها ومحوها من الوجود، بل أكثر من ذلك لمسنا في السنوات الأخيرة محاولات سرقة الآثار العربية ومحاولة تهويدها، وأكثر من ذلك هناك مخططات عمرانية جديدة لا تراعي الأهمية الحضرية لهذه الآثار؛ لذلك إزاء كل ذلك توحدت الجهود والطاقات في بلدنا الحبيبة ونظمنا معسكر عمل تطوعي للحفاظ على هذا الإرث الحضاري والتاريخي الهام تحت عنوان 'معسكر الرباط لحماية المقدسات والمقامات الإسلامية في مدينة اللد' وذلك يوم السبت الموافق 23.11.2019".

ووضعت الهيئات برنامجا للعمل في مقام الشيخ محمد الجسر وزاوية الصارم الواقعة، اليوم، داخل حدود مدرسه الرازي. ومقام الشيخ محمد الفلاح أو ما تبقى منه بجوار مصبنة آل حسونة. ومقام الشيخ صالح النقيب ومقبرته. ومقام الصحابي الجليل سلمان الفارسي. ومقام سعد وسعيد بجوار خان الحلو.

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كما سيجري تنظيف وترتيب المقبرة القبلية. وتنظيف وترتيب المقبرة الغربية. والاهتمام بالمعلم الهام، شمالي البلد، وهو جسر جنداس من مخلفات السلطان المملوكي الغازي ونصير الإسلام والمسلمين، الظاهر بيبرس، حسبما جاء في البيان.

وختمت الهيئات اللداوية بالتوجه إلى جميع أهالي اللد والمنطقة بمد يد العون لحماية هذا الإرث الحضاري والتاريخي الثمين.