دوري أبطال أوروبا: ليل ينتزع تعادلا ثمينا من فالنسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتزع فريق ليل الفرنسي، الأربعاء، تعادلًا قاتلًا مع ضيفه فالنسيا الإسباني بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد فاز في وقت سابق اليوم على أياكس امستردام الهولندي بهدف نظيف ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر أياكس أمستردام الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي، وجاء فالنسيا ثالثًا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا ليل برصيد نقطة واحدة.

نجح فالنسيا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق الروسي دينيس تشيريشيف.

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وشهدت الدقيقة 85 طرد الفرنسي مختار دياخابي ليلعب فالنسيا الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز فالنسيا، جاء التعادل القاتل لليل في الدقيقة 95 عبر جوناثان ايكوني ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.