الطيبة: إطلاق نار على منزل وسيارة مرشح لعضوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة مجهولون وابلا من الرصاص على بيت وسيارة المرشح لعضوية بلدية الطيبة، المحامي عبد جابر، فجر ايوم الخميس.

وأسفرت الجريمة عن أضرار بالمنزل والسيارة، بالقرب من مدرسة ابن سينا (أ) في الطيبة دون وقوع إصابات.

وكان المحامي جابر قد اعلن ترشحه لعضوية بلدية الطيبة في الانتخابات المقبلة، ودعمه للمرشح لرئاسة البلدية، المحامي محمد طاهر حاج يحيى.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا التحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تعلن عن خلفية إطلاق النار ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين.

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وقال المحامي عبد جابر، لـ"عرب 48"، إن "هذه الاعتداءات والتهديدات لن تردعني عن الترشح للانتخابات المحلية، بل إنها تزيدني قوة ويقينا بأنني في المسار الصحيح".

وأضاف أنه "تلقيت تهديدات بهدف ثنيي عن الترشح، في الأسبوع الأخير، ولكني لم آخذها على محمل الجد ولم أتوقع أن تترجم التهديدات إلى فعل عنيف ضدي".

يذكر أن تقديم قوائم المرشحين للانتخابات المحلية في الطيبة وباقة الغربية وجت المثلث بدأ، أمس، وسيغلق مساء اليوم، وستُجرى الانتخابات بتاريخ 26.11.2019.