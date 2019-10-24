سخنين: إضراب احتجاجي ضد الاعتداء على موظفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية سخنين ولجنة المستخدمين فيها الإضراب الاحتجاجي ضد الاعتداء على الموظفة تمهيد شلاعطة، وذلك اليوم الخميس بدءا من الساعة 13:00 ولغاية انتهاء دوام العمل، وأعربت عن استنكارها للعنف والجريمة، معبرة عن دعمها ومساندتها للموظفة شلاعطة.

وذكر أحد الموظفين في بلدية سخنين أن خلفية الحادث تعود لأحقية الموظفة توليها منصب في قسم التربية والتعليم التابع للبلدية.

وأشار إلى أنه "اعتبارا من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، الخميس، لن يتم استقبال الجمهور احتجاجا على هذا الاعتداء، كما سيتم الإعلان عن خطوات احتجاجية أخرى، كوقفة رفع شعارات ضد أعمال العنف والجريمة".

يذكر أن عدة بلدات عربية شهدت أعمال عنف في السلطات المحلية، وجرى إحراق بلدية قلنسوة ومجلس طوبا الزنغرية المحلي، وأطلقت النار على مجلس مجد الكروم المحلي، في الآونة الأخيرة، إضافة إلى جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم التي قُتل فيها 75 عربيا بينهم 11 امرأة، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، فيما قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.