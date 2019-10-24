شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد: عازمون على مضاعفة الجهود من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال والان مع التفاصيل

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجديد العزم على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل، من أجل عالم خالٍ من مرض شلل الأطفال.

وكتب في تدوينة عبر حساب «تويتر» الرسمي ونشرها على «فيديو» يظهر جهود الإمارات في مكافحة المرض: «في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من هذا المرض... خطونا خطوات مهمة وناجحة لتحقيق هذا الهدف الإنساني، بالتعاون مع شركائنا في مكافحة الأمراض وتنمية المجتمعات».

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وتشارك الإمارات اليوم العالم احتفاله، باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام، وسط إشادات عالمية بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استئصال هذا المرض من مختلف دول العالم والمبادرات الخلاقة التي قام بها من أجل ذلك.