شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف والان مع التفاصيل

لقي عدد من عناصر مليشيا الانقلاب الحوثية، مصرعهم أثناء تصدي قوات الجيش الوطني محاولة تسلل، على الضاحية الشمالية لمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقالت ذكرت مصادر عسكرية، إن مجاميع حوثية حاولت التقدم صوب مواقع الجيش في مديرية خب والشعف، شمال المحافظة.

Advertisements

وأكدت المصادر أن قوات الجيش صدت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها خسائر بشرية في صفوفها.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وتتقاسم قوات الشرعية السيطرة على المحافظة مع المليشيا منذ العام 2016.