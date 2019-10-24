شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي بذمار تشكل لجانا لتعبئة طلاب المدارس إلى جبهات القتال والان مع التفاصيل
شكلت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، لجاناً حوثية من مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار للنزول الميداني إلى جميع مدارس المحافظة لتنفيذ حملة تعبئة من أجل المشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي شكلت لجاناً إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة من أجل المشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي من خلال عمل لوحات إعلانية أو جمع أموال من الطلاب.
وبينت المصادر أن المليشيات ألزمت مديري المدارس بالمحافظة بضرورة التحدث عن إحياء ذكرى المولد النبوي في الإذاعات المدرسية والحصص الدراسية وتذكير الطلاب بضرورة المساهمة المادية في إحياء الفعالية.
ووفق المصادر فإن المليشيات أبلغت مديري المدارس برفع أسماء المعلمين الذين يرفضون الانصياع لأوامرها وعدم تذكير الطلاب بإحياء الفعالية، ووصفوا هذه الفئة بالمتعاونة مع العدوان، حد قولهم.
يذكر أن المليشيات الحوثية منعت إحياء فعاليات وطنية في جميع المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظة، كذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، وفرضت عليهم إحياء فعاليات طائفية تابعة للجماعة.
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