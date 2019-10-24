الحلبوسي يزور روسيا أواخر الشهر الحالي

كشف السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيقوم بزيارة رسمية لروسيا في نهاية شهر تشرين الأول الحالي. يتبع..

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