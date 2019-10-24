بالفيديو... أقوى 20 رجلا في العالم في دولة عربية

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أقوى رجل في العالم " ورلد ألتيميت سترونغ مان" في الشرق الأوسط عن تفاصيل النسخة الثانية من الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دبي يومي الخميس والجمعة، ويتنافس فيه 20 رجلا من أقوى الرياضيين العالميين.
يأتي تنظيم النسخة الجارية تزامنا مع فعاليات تحدي دبي للياقة وتنافس الأبطال الأقوى في العالم تحت أطول برج في العالم ما يعكس الترابط بين الحدث والمدينة ورموزها الحضارية والمعمارية الشامخة .
وقال سعيد حارب: "هذه البطولة تكتسب أهمية كبرى لدينا وهي تحتل مكانة مميزة في أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة بعدما أصبحت دبي ملتقى النجوم وأبطال العالم".
وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة على انطلاق البطولة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في منطقة برج بلازا داون تاون دبي خلف برج خليفة.
ويسعى الرياضيون المشاركون من أبطال العالم إلى كسر الأرقام القياسية العالمية في رفع أثقل الأوزان، من خلال محاولتهم رفع أوزان تزيد عن 500 كيلوغرام.
وتنطلق منافسات اليوم الثاني مساء غد في ميدان وسيقوم المشاركون بالتنافس على سحب شاحنات يزيد وزنها عن 30 طنا باستخدام الحبال للوصول بها إلى مسافة محددة في أقصر وقت ممكن.
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