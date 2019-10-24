فنانون لبنانيون يعلقون على بكاء جندي أمام المتظاهرين 'فيديو'

أبكى أداء المتظاهرين للنشيد الوطني أمام وحدة من الجيش اللبناني حضرت لتفريق المحتجين وفتح الطرقات بمنطقة جل الديب أحد الجنود المكلفين بها، وامتنعت الوحدة بكاملها عن تنفيذ المهمة. ودفع هذا الموقف المؤثر عددا من الفنانين والمواطنين اللبنانيين للتعليق على هذا المشهد، فكتبت الفنانة إليسا على تويتر: "دمعتك أشرف منن كلن... الجيش والشعب إيد واحدة". وقالت الإعلامية ريما نجيم في تعليق على تويتر: "دموعك … ثورة". Advertisements وعلق ميلاد حدشيتي قائلا: "على راسنا انت يا وطن..الجيش اللبناني#لبنان يثور# لبنان سينتفض". مشهد لا يحتاج لكثير من الكلمات، لاسيما بعد الثناء الذي قوبلت به دموعه من جانب المواطنين المحتجين الذين بادروا لعناقه عناق الأحبة وهم يعلمون مليا أن الجيش اللبناني خط أحمر، ويرى البعض أن "لعبة المسؤولين بوضع الجيش بمواجهة مع الشعب خطوة فاشلة".



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