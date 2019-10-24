قطعات الداخلية تدخل حالة الانذار القصوى في بغداد والمحافظات

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قطعات وزارة الداخلية دخلت حالة الانذار القصوى في بغداد والمحافظات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جميع القطعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية دخلت حالة الانذار القصوى (ج) ١٠٠٪". واضاف ان "ذلك شمل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".



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