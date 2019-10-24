اعلنت وزارة المالية، الخميس، عن اضافة 400 مليار دينار لصرف مكأفاة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين. وبحسب وثيقة نشرتها وكالة الانباء العراقية الرسمية انه "تمت مناقلة اربعة مليارات دينار من اجل صرف مكأفاة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".



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