من هو وزير الخارجية السعودي الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيراً للخارجية خلفاً للدكتور إبراهيم العساف الأمير فيصل بن فرحان، ولد عام 1974، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل (1996 – 1998)، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام للطائرات ثم رئيساً للمجلس (2001 – 2013). وعمل مستشاراً بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة السعودية بواشنطن، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية (2017). Advertisements وزير الخارجية السعودي الجديد، هو شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شمال للاستثمار (2003 – 2017). وفي شباط الماضي، عُيّن الأمير فيصل بن فرحان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا.



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