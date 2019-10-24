انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض في ريف الرقة شمالي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت سيارة مفخخة، الخميس، بمدينة تل أبيض في ريف الرقة شمالي سوريا، مما أدي إلى إصابة عدة أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن انفجارا وقع بسيارة مفخخة قرب مبنى المركز الثقافي القديم بمدينة "تل أبيض" بريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وكانت قالت وسائل إعلام محلية ذكرت، الأربعاء، إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

Advertisements

وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا عدوانا تركيا، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي.

وتعرضت المدينة المكتظة بالسكان لأعنف قصف عشوائي بالمدفعية والقذائف.

وبشكل عشوائي، استهدفت الأحياء والشوارع في المدينة؛ ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء.