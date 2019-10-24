إصابة 5 أشخاص خلال محاولة إعادة فتح طرقات أغلقها المحتجون في لبنان

أصيب 5 أشخاص، الخميس، في تدافع بين محتجين والجيش اللبناني خلال محاولة الأخير إعادة فتح طريق الأولي في صيدا باتجاه العاصمة بيروت، فيما واصلت المؤسسات التعليمية والمصارف إغلاق أبوابها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش أعاد فتح طريق الأولي في صيدا باتجاه بيروت بعدما أقدم عدد من المحتجين على قطعه في الصباح الباكر، مشيرة إلى انتشار عدد كبير من عناصر القوات المسلحة في المكان.

وأضافت أن الجيش أجبر المحتجين على فتح خط واحد من الطريق تمهيدا لفتحه بالاتجاهين إلا أنهم رفضوا وأصروا على إغلاقه؛ ما دفع بالقوات الأمنية إلى فتحه بالقوة.

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وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه حصل تدافع بين الجيش والمحتجين أصيب على إثره 5 أشخاص بينهم فتاة وتم علاجهم ميدانيا على الأرض.

الوكالة أوضحت أيضا أنه تم فتح الطرقات الداخلية في صيدا التي تم إغلاقها صباحا، في وقت ظلت الطريق على تقاطع إشارة إيليا حيث الاعتصام المفتوح مغلقة فيما بقيت المدارس والمعاهد والجامعات والمصارف مقفلة كذلك في المدينة.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، وهو لم يحدث حتى الآن.

وطالب المحتجون بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل".