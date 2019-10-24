السعودية تدين اغتصاب إسرائيل موارد فلسطين الطبيعية

أكدت السعودية أن اغتصاب إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية وتجاهلها بيئتها يحرمان الفلسطينيين من الأصول الحيوية التي يحتاجون إليها لتنمية وتأمين مستقبل بلادهم.

جاء ذلك في بيان السعودية خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أمام اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية (الثالثة) ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٧٤، الذي ألقاه السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضي.

وأوضح الماضي أن وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، اطلع على تقرير المقرر الخاص مايكل لينك، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأخذ علما بما أشار إليه المقرر الخاص بشأن عدم تعاون إسرائيل مع آليات الأمم المتحدة وبالأخص مع المقرر الخاص شخصيا.

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ونوه بأن مسألة عدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة يعد خرقا واضحا للالتزامات القانونية الخاصة بالدول الأعضاء، وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها.

وأشار إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف خاصة الحق في تقرير المصير.

ولفت إلى أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة التامة على الموارد الطبيعية وحق العودة، هي جميعها حقوق كفلتها جميع الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، التي يجب العمل على إنفاذها بشكل فوري وعاجل.

وشدد على أن مصادرة إسرائيل الموارد المائية الفلسطينية ما هي إلا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق واضح للمبادئ المتعلقة للحق في المياه.