مغردون سعوديون يتخيلون شكل الرياض مغطاة باالثلوج والهشتاج يتصدر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات تخيل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شكل مدينة الرياض في حال تساقطت عليها الثلوج، كما يحدث في بلدان أخرى.

وشارك كثير من الناشطين صورا مفبركة للمدينة وقد غطتها الثلوج. في حين التبس الأمر على كثير ممن تابعوا الهشتاج، خصوصا من سكان المدينة الذين ظنوا أن الثلوج تساقطت بالفعل على الرياض. Advertisements واجتاح هشتاج #تساقط_الثلوج_في_الرياض موقع تويتر وتصدر الترند في المملكة. وكتب مئات المغردين آلاف التغريدات حول الفكرة الساخرة التي راقت لكثيرين.

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