صحيفة: انتفاضة الجوع أزالت غمام الطغمة السياسية في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

بيروت - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "كانت انتفاضة الجوع كفيلة بإزالة الغمامة التي طالما أرادتها الطغمة السياسية في لبنان أداة لإبقاء حجب الرؤية شأناً دائماً".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - " حيث انهارت الصورة النمطية التي أرادها ساسة لبنان، ولعقود طويلة اعتاد الشعب اللبناني هذا النوع من التخويف وكان الهاجس أن لا يتم جر البلد إلى صدامات في شارع منقسم أفقياً وشاقولياً، لكن كل ذلك لم يكن كفيلاً بكتم صوت الأمعاء الخاوية إلى ما لا نهاية، حتى كانت انتفاضة عارمة لم تستثن أحداً من الطاقم السياسي وحطمت كل الرموز التقليدية وغير التقليدية".

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ومضت الصحيفة "وكان المطلب رحيل كل النظام، سواء لرئيس لا يستطيع أن يفعل شيئاً، ورئيس حكومة نتاج توافقات هشة مصدرها برلمان جرى وفق قانون انتخابي كسيح فصل بالأصل على المقاس الطائفي والزعماء الذين يعتبرون مناطقهم وإرثاً أشبه بحال الإقطاع بكل معنى الكلمة، ومناطق ثانية كانت الزعامات التاريخية التي لا تشبه اصولها حالة ثانية مملة، وأخرى كانت الطائفية عنواناً واحداً لأتباع إيران، كل هذا وسط بلد يعاني انهياراً اقتصادياً ووضعاً معيشياً مرعباً وملايين المهاجرين الهاربين من ألم الحرمان من أبسط مقومات الحياة، فانهارت تلك الصورة التي حاولت الطبقة السياسية الحفاظ عليها، وكان الصوت الوحيد هو صوت مئات آلاف الغاضبين على امتداد مدن وساحات وطرقات لبنان “يكفي لم نعد نريد أياً منكم، لستم ساسة ولا قادة ولا زعماء معصومين، بل لصوص تمتهن سرقة قوت الشعب”".

وبحسب الصحيفة "هذا الشعب الذي جعله ينزل إلى التظاهرات رافضاً التمديد للساسة .. للموت جوعاً.. للحرمان من أبسط الخدمات.. لانعدام التعليم. إلخ، وكان الواقع يبرهن أن كل خيارات السياسيين لم تكف لإبقائهم فوق عروشهم التي بنوها على حساب الشعب وإمكانات الدولة ونشر الفرقة والانقسام بين أطياف الشعب اللبناني كافة، لكن وفي لحظة تاريخية فارقة بدا أن لبنان يتجه لحقبة جديدة لم يعد وجود أي من المتعارف عليهم في مواضع صنع القرار، فلا خوف من حرب طائفية، ولا تراجع عن المطالب، ولا قبول بورقة إصلاحية عوضاً عن أن تكون أداة لنجاة الحكومة، تبين أنها أشبه بورقة التوت التي عرت آخر ما حاولت السلطات اللبنانية القيام به، وأنها مع “الورقة الإصلاحية” المزعومة انهارت سريعاً وتحولت إلى أداة للتهكم والسخرية بعد أن اشتعلت الأرض في معاقل الزعامات التي تسطو على مقومات الشعب وإمكاناته وموارده".

واختتمت الصحيفة "وبات تحدي الجوع لمخرز الطبقة السياسية يتم علناً فلا شيء يستحق السكوت عنه أو تجاهله، وساسة لبنان بأغلبهم تبين أنهم لا يشرفون شعوبهم ولا يستحقون قدسية زائفة أسبغوها على أنفسهم".