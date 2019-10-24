صحيفة: روسيا تكسر الاندفاع العسكري التركي في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الخليج في افتتاحيتها بعنوان "بوتين يردع أردوغان" ان قمة سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، حول سوريا وُصفت بأنها "تاريخية".. هذا الوصف بمعناه السياسي وبعده الاستراتيجي صحيح لناحية ما حققته روسيا من مكاسب، حيث باتت القوة الوحيدة التي تمسك بكل مفاتيح الأزمة السورية، والقادرة على تحديد مسارها السياسي والعسكري.



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و أشارت الصحيفة إلى ان أهم ما أنجزته هذه القمة أنها كسرت الاندفاعة العسكرية التركية التي بدأها أردوغان في شمال شرق سوريا لسحق الأكراد تحت زعم حماية الأمن التركي، ومن ثم وضع اليد على مساحات واسعة من منطقة شمال شرق سوريا، وتحويلها إلى "منطقة آمنة" تركية تخضع لجماعات مسلحة تابعة لها تحت مسمى "جيش سوريا الوطني" كي تقوم بدور "حصان طروادة" على غرار الشريط الحدودي الذي أقامته "إسرائيل" في الجنوب، وأوكلته لعملائها تحت مسمى "جيش لبنان الجنوبي" بقيادة سعد حداد، ومن ثم أنطوان لحد.

و تابعت صحيفة الخليج ان نتائج قمة سوتشي شكلت منعطفاً حاسماً في الأزمة السورية، حيث يمكن القول إن الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سوريا، وتخلي واشنطن عن الأكراد أتاح لموسكو فرصة ملء الفراغ، من خلال إقناع الأكراد بالعودة إلى دمشق والتفاهم معها والاتفاق على انتشار الجيش السوري في المناطق الخاضعة لهم، ومن ثم إقناع أردوغان بالتخلي عن منطق قمع أكراد سوريا، أوالسيطرة على مساحات واسعة من الجغرافيا السورية، بحيث تتولى روسيا ترتيب الوضع الأمني في المنطقة من خلال تمديد الهدنة 150 ساعة كي تستكمل "قوات سوريا الديمقراطية" انسحابها بعمق 30 كيلومتراً، على أن تقوم بعدها دوريات روسية - تركية مشتركة، وقوات روسية - سورية بالإشراف على المنطقة.