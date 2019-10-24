شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والأمن القومى وأعضاء من مجلس النواب فى زيارة لقوات الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت قيادة قوات الدفاع الجوى وفد برلمانى يضم لجنة الدفاع والأمن القومى وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وألقى الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أشار فيها الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة ودعم القيادة السياسية لإمتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الإستطلاع والأنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصرى والتصدى لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال.

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وأعرب اللواء أركان حرب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن سعادته وأعضاء مجلس النواب بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها مقاتلوا قوات الدفاع الجوى ، مشيداً بدورهم الوطنى فى حماية سماء مصر وتأمينها على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الافرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين الحدود على كافة الإتجاهات ومكافحة الإرهاب والحفاظ علي أعلى معدلات القدرة والجاهزية خاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات علي المستويين الإقليمى والدولى بالإضافه إلى المساهمة الفعالة فى خطط التنمية الشاملة للدولة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع كافة الوزارات.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لقيادة قوات الدفاع الجوى شملت أحد مراكز العمليات والقاعة التاريخية التى تحكى أمجاد وبطولات قوات الدفاع الجوى وتضحيات رجالها على مدار الحروب التى خاضتها مصر.