الحزب الشيوعي: لمواجهة القمع والترهيب بحق المتظاهرين

اكد ​الحزب الشيوعي اللبناني​ إدانته ورفضه لكل الممارسات، وبالتحديد ما جرى بالأمس ويجري اليوم من اعتداءات على المتظاهرين والمعتصمين ووسائل الإعلام، من ​بنت جبيل​ إلى ​النبطية​ وصيدا وعالية و​الذوق​ وغيرها من المناطق اللبنانية، والذي لن يزيد المنتفضين، إلا إصرارا وعزما على تمسكهم بمطالبهم وبتصعيد تحركهم بكل أشكال المواجهة وسبلها، ضد هذه السلطة المعتدية على الحريات العامة للمواطنين.

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