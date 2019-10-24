سيناتور أميركي: قلقون من الاتفاق الروسي-التركي بخصوص شمالي سوريا

أعرب السيناتور الأميركي الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، عن "قلقه من الاتفاق الروسي - التركي بخصوص شمالي ​سوريا​، الذي له علاقة ب​الأكراد​"، معتبرا أن "​سياسة​ واشنطن تجاه الأكراد خيانة بغيضة"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، تخلى عن مسؤولية أمريكا وزعامتها وتدخل الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لملء هذا الفراغ، الشراكة الخطيرة بين ​أردوغان​ وبوتين، وطرد الأكراد، يجعل خيانتنا مقلقة وبغيضة أكثر".

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