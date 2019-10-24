ترامب: مهامنا القتالية انتهت وأصبح الأكراد آمنين وتم تأمين مقاتلي "داعش "المعتقلين

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عن أن "مهامنا القتالية انتهت وأصبح ​الأكراد​ آمنين وتم تأمين مقاتلي تنظيم "داعش" الارهابي المعتقلين"، مشيراً إلى أن "تم إحراز نجاح كبير على الحدود التركية السورية وإقامة منطقة آمنة وإرساء وقف إطلاق النار".

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