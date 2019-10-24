كشف مصدر في السفارة الأميركية في بغداد لقناة "روسيا اليوم" عن "دخول السفارة في حالة الإنذار القصوى مع قرب موعد تظاهرات الجمعة التي ستشهدها بغداد ومحافظات جنوبية"، مشيراً إلى أن "السفارة دخلت في حالة إنذار كبيرة، وسفرت بعض موظفيها غير الأساسيين إلى خارج العراق خشية حدوث أي طارئ خلال التظاهرات التي ستشهدها بغداد يوم الجمعة المقبل".
ولفت إلى أنه "لدى السفارة معلومات بنية المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء الحكومية التي يقع فيها مقرها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـRT: السفارة الأميركية ببغداد تدخل بحالة إنذار وتُسفر بعض موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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