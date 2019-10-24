مصدر لـRT: السفارة الأميركية ببغداد تدخل بحالة إنذار وتُسفر بعض موظفيها

كشف مصدر في ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ لقناة "​روسيا اليوم​" عن "دخول السفارة في حالة الإنذار القصوى مع قرب موعد ​تظاهرات​ الجمعة التي ستشهدها بغداد ومحافظات جنوبية"، مشيراً إلى أن "السفارة دخلت في حالة إنذار كبيرة، وسفرت بعض موظفيها غير الأساسيين إلى خارج ​العراق​ خشية حدوث أي طارئ خلال التظاهرات التي ستشهدها بغداد يوم الجمعة المقبل".

ولفت إلى أنه "لدى السفارة معلومات بنية المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء الحكومية التي يقع فيها مقرها".