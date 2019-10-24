رئيس وزراء العراق: لم نمنح أي إذن للقوات الأميركية المنسحبة من سوريا للبقاء ببلادنا

أعلن رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "​حكومة​ بلاده لم تمنح أي إذن لقوات ​الجيش الأميركي​ المنسحبة من ​سوريا​ للبقاء في العراق".

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