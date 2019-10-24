الخارجية الروسية نفت الحاجة إلى منطقة آمنة في سوريا بإشراف دولي

أكد وزارة الخارجية الروسية أن "​القوات التركية​ لن تنتشر في منبج و​عين العرب​ وفق الاتفاق"، نافية "الحاجة إلى منطقة آمنة في سوريا بإشراف دولي".

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