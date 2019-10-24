المالية السورية نفت نيتها فرض ضرائب جديدة

نفت ​وزارة المالية​ السورية ما تناقلته ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن نيتها فرض ضرائب جديدة سواء على ​التبغ​ أو أي مادة استهلاكية، موضحةً ان "الصحيح في الموضوع أن هيئة الإشراف على ​التأمين​ تقوم بتطوير قانون التأمين في سورية، ولا يتضمن مشروع القانون أية ضرائب جديدة".

ولفتت إلى "إنها تعمل على تطوير نظام التأمين الصحي للعاملين في ​الدولة​ الذي يتضمن مزايا جديدة وخدمات صحية أفضل دون الاعتماد على أي زيادة ضريبية