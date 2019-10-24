المالية السورية نفت نيتها فرض ضرائب جديدة

نفت وزارة المالية السورية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها فرض ضرائب جديدة سواء على التبغ أو أي مادة استهلاكية، موضحةً ان "الصحيح في الموضوع أن هيئة الإشراف على التأمين تقوم بتطوير قانون التأمين في سورية، ولا يتضمن مشروع القانون أية ضرائب جديدة".
ولفتت إلى "إنها تعمل على تطوير نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة الذي يتضمن مزايا جديدة وخدمات صحية أفضل دون الاعتماد على أي زيادة ضريبية
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