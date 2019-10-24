علمت "​الخليج 365​" أن بعض مجموعات ​الحراك الشعبي​ تتجه إلى الإعلان عن موقف يتم من خلاله الدعوة تنظيم عملية ​قطع الطرقات​ في المناطق، بحيث تحدد ساعات معينة لها خلال فترة الصباح، من أجل الإستمرار في الإضراب العام من دون أن يؤثر ذلك على المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجموعات من الحراك تدرس تحديد ساعات معينة لإقفال الطرقات وفتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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