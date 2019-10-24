اخبار العالم

المحتجون أقفلوا اوتوستراد بلدة شكا بشكل جزئي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تجمع المحتجون في بلدة شكا على مسلكي الاوتوستراد وأقفلوا الاوتوستراد بشكل جزئي.

ويتواصل توافد المحتجين من منطقة ​البترون​ وأقضية ​زغرتا​ و​الكورة​ وبشري إلى أوتوستراد البترون للانضمام الى ​الحراك الشعبي​، حيث غص مسلكا الاوتوستراد بالمشاركين الذين احتشدوا وأطلقوا هتافات التغيير، وحيوا ​الجيش​ و​القوى الامنية​ وأنشدوا النشيد الوطني وعقدوا حلقات الدبكة.

وألقيت كلمات أكدت "الاستمرار في التحرك حتى استقالة ​الحكومة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحتجون أقفلوا اوتوستراد بلدة شكا بشكل جزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا