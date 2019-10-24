المحتجون أقفلوا اوتوستراد بلدة شكا بشكل جزئي

تجمع المحتجون في بلدة شكا على مسلكي الاوتوستراد وأقفلوا الاوتوستراد بشكل جزئي.

ويتواصل توافد المحتجين من منطقة ​البترون​ وأقضية ​زغرتا​ و​الكورة​ وبشري إلى أوتوستراد البترون للانضمام الى ​الحراك الشعبي​، حيث غص مسلكا الاوتوستراد بالمشاركين الذين احتشدوا وأطلقوا هتافات التغيير، وحيوا ​الجيش​ و​القوى الامنية​ وأنشدوا النشيد الوطني وعقدوا حلقات الدبكة.

وألقيت كلمات أكدت "الاستمرار في التحرك حتى استقالة ​الحكومة​".