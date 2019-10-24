تجمع المحتجون في بلدة شكا على مسلكي الاوتوستراد وأقفلوا الاوتوستراد بشكل جزئي.
ويتواصل توافد المحتجين من منطقة البترون وأقضية زغرتا والكورة وبشري إلى أوتوستراد البترون للانضمام الى الحراك الشعبي، حيث غص مسلكا الاوتوستراد بالمشاركين الذين احتشدوا وأطلقوا هتافات التغيير، وحيوا الجيش والقوى الامنية وأنشدوا النشيد الوطني وعقدوا حلقات الدبكة.
وألقيت كلمات أكدت "الاستمرار في التحرك حتى استقالة الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر المحتجون أقفلوا اوتوستراد بلدة شكا بشكل جزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.